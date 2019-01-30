صحيفة بريطانية تكشف "ملابسات" لقاء ترامب وبوتين في قمة مجموعة العشرين ببوينس آيرس!

أفادت صحيفة أمريكية بأنها حصلت على معلومات حصرية من أحد المصادر تكشف أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب تحدثا على انفراد في قمة مجموعة العشرين ببوينس آيرس.

ووفق هذه المعلومات فقد تبادل الرئيسان الحديث في قمة العشرين التي عقدت العام الماضي في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس لنحو 15 دقيقة من دون حضور مترجم أمريكي يدون محتوى المحادثة.

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وأفيد أيضا في هذا السياق بأن الزعيمين أجريا محادثة غير رسمية في مسرح كولون، حين بدأ الضيوف المشاركون في النشاطات هناك في التفرق، ورافق ترامب عقيلته ميلانيا فقط، فيما رافق بوتين مترجمه الخاص.

وبهذا الشكل، تقول هذه المعلومات التي وصفتها الصحيفة بالحصرية، لم يكن هناك أحد من الجانب الأمريكي، سواء مترجم أو مساعد للرئيس يمكنه تسجيل المحادثة وتوثيق مضمونها.

وذكرت الصحيفة استنادا إلى مسؤول روسي، أن الرئيسين ناقشا عددا من القضايا السياسية الدولية لمدة 15 دقيقة تقريبا، بما في ذلك حادثة بحر آزوف، والصراع في سوريا.

كما بحث الزعيمان وفق المصدر، متى يمكنهما عقد اجتماع رسمي لاحقا، إلا أن وزارة الخارجية الأمريكية والبيت الأبيض امتنعا عن التعليق بهذا الشأن للصحيفة البريطانية.

اللافت أن أعضاء في الحزب الديمقراطي، عقب قمة بوتين وترامب التي عقدت في هلسنكي في يوليو العام الماضي، طالبوا بأن يمثل المترجمون الذي حضروا المباحثات الأمريكية الروسية هناك أمام الكونغرس للشهادة، وأن يكشفوا تفاصيل محادثات الزعيمين.

ولاحقا، طالب الديمقراطيون هؤلاء باستجواب أولئك المترجمين الذين حضروا الاجتماعات الأخرى بين الرئيسين، والتي جرت وجها لوجه.

ويشك منتقدو الرئيس الأمريكي في أن ترامب يخفي عن أعضاء إدارته تفاصيل اجتماعاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

المصدر: تاس