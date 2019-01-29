المعارضة الفنزويلية: سنعيد النظر في علاقاتنا مع موسكو

أعلن ممثل عن المعارضة الفنزويلية العزم على إعادة النظر في قيمة الصفقات المبرمة سابقا بين كاراكاس وموسكو بشأن توريدات الأسلحة، ومراجعة العلاقات مع روسيا برمتها.

وقال غوستافو تاري بريسينيو، المعيَّن من قبل البرلمان الفنزويلي المعارض "مندوبا خاصا" لكاراكاس لدى منظمة الدول الأمريكية: "سنتخذ موقفا صارما جدا إزاء قضية المدفوعات لأنهم (الروس) لم يلتزموا بكل ما ورد في بنود العقد. وسيكون هذا الموضوع قيد المناقشة".

إقرأ المزيد

وأضاف بوسينيو الذي تحدث في مركز واشنطن للدراسات الاستراتيجية والدولية: "سنواجه أشخاصا غير ودودين.. ومن الصعب جدا عقد صفقة معهم، لكنني أثق بسفير فنزويلا لدى موسكو".

ويوم 23 يناير، أعلن رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض، خوان غوايدو، نفسه "قائما بأعمال" رئيس الدولة بدلا عن الرئيس الحالي، نيكولاس مادورو. ومنذئذ، أكدت الولايات المتحدة وسائر الدول الغربية، إضافة إلى معظم دول أمريكا اللاتينية، دعمها السياسي لغوايدو، وذلك عبر اعترافها به "رئيسا مؤقتا"، أو بإبداء استعدادها للاعتراف به في حال عدم إقدام مادورو على إجراء انتخابات مبكرة في البلاد في غضون أيام قليلة.

من جهة أخرى، أكدت كل من روسيا وإيران وبوليفيا وكوبا ونيكاراغوا والسلفادور وتركيا، دعمها لمادورو باعتباره رئيسا شرعيا لفنزويلا.

المصدر: تاس