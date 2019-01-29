البرلمان البريطاني يرفض تعديلا يمنع خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق مع بروكسل

رفض النواب البريطانيون تعديلا يوصي الحكومة بالسعي إلى تأجيل موعد انسحاب المملكة من الاتحاد الأوروبي المقرر في 20 مارس المقبل، واستبعاد خروج لندن من الاتحاد من دون اتفاق مع بروكسل.

كما كان التعديل المرفوض يمنع الحكومة من إخراج إسكتلندا من الاتحاد الأوروبي ضد إرادتها.

ويناقش البرلمانيون في الوقت لحالي حزمة من التعديلات على وثيقة تقنية بشأن "بريكست" مطروحة من قبل رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، ومن بين هذه التعديلات ما يؤثر على سير المحادثات المزمع عقدها بين ماي وقادة الاتحاد الأوروبي، وعلى مصير "بريكست" بشكل عام.

يتبع..