مكتب نتنياهو: نبحث مع وفد روسي رفيع المستوى "التنسيق بين الجيشين"

استقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف ونائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين.

وجاء في بيان صدر عن مكتب نتنياهو، أن اللقاء جرى بحضور مستشار الأمن القومي الإسرائيلي مائير بن شبات، ورئيس هيئة العمليات في القيادة العامة للجيش الإسرائيلي، اللواء أهرون حليوا.

وتناول اللقاء "الملف الإيراني والأوضاع في سوريا وتوطيد آلية التنسيق بين الجيشين لمنع الاحتكاك بينهما"، بحسب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وتابع البيان أن مبعوث الرئيس الروسي ونائب وزير الخارجية الروسي أكدا "مرة أخرى على التزام روسيا بالحفاظ على الأمن القومي الإسرائيلي".

وجاءت زيارة فيرشينين ولافرينتيف بعد أيام على ختام زيارة وفد عسكري روسي رفيع المستوى لإسرائيل، جرى خلالها التباحث بمجمل الأوضاع في سوريا وعلى رأسها التمركز العسكري الإيراني، إلى جانب تحسين منظومة الاتصالات الروسية الإسرائيلية الرامية لمنع الاحتكاك بين الجيشين في الأجواء السورية.

المصدر: صحفة مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي على فيسبوك + سبوتنيك