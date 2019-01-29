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بي بي سي تحصل على 219 مليون جنيه إسترليني لزيادة برامجها باللغة الروسية

أخبار العالم

بي بي سي تحصل على 219 مليون جنيه إسترليني لزيادة برامجها باللغة الروسية
Globallookpress
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أكد مسؤول بريطاني، تلقي خدمة "بي بي سي" العالمية (BBC World Service) تمويلا إضافيا بقيمة 219 مليون جنيه إسترليني، لزيادة كمية البرامج باللغة الروسية خلال السنوات الأربع القادمة.

وقال ممثل وزارة الثقافة والإعلام والرياضة البريطانية لدى البرلمان هنري أشتون: "يتم كل 10 سنوات تحديث ميثاق BBC.. وتتلقى (الشركة) دعما ماليا تبلغ قيمته 3.8 مليون جنيه إسترليني من رسوم الترخيص التلفزيوني.. أعتقد أن مبلغ 219 مليون جنيه إسترليني الإضافي الذي خصص للسنوات الأربع القادمة سيساعد على زيادة عدد البرامج باللغة الروسية التي تنتجها هيئة الإذاعة البريطانية BBC".

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وطالما أكد المسؤولون في بريطانيا، الذين تمول حكومتهم هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، الحاجة إلى صراع معلومات مع روسيا.

وبالإضافة إلى الخدمة الروسية (في هيئة الإذاعة البريطانية) الممولة من الضرائب البريطانية، يتم تمويل مشروع " Integrity Initiative" الذي تم إنشاؤه لمواجهة روسيا.

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المصدر: نوفوستي

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