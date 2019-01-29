انفجاران قرب مركز شرطة في مدينة زاهدان جنوب شرق إيران
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ldz6
وقع انفجاران، مساء اليوم الثلاثاء، قرب مركز شرطة في مدينة زاهدان جنوب شرق إيران في حادث أسف عن غصابة 4 أشخاص.
وأوضحت وسائل إعلامية إيرانية أن الانفجارين نجما عن قنبلتين يدويتي الصنع، موضحة أن الجرحى بينهم 3 عناصر من الشرطة وهم أصيبوا خلال قيامهم بتفكيك العبوة الثانية.
من جانبها، نفت قيادة شرطة زاهدان أن يكون الانفجاران ناجمين عن عملية انتحارية.
وأكد مركز إدارة الحوادث والطوارئ في المدينة أن جميع وحداتها "في حالة تأهب والوضع تحت السيطرة".
گفته میشود هنوز تایید نشده— ☭Siavash Hesami☭ (@Siavash_Hesami) 29 января 2019 г.
عملیات انتحاری در زاهدان
کلانتری ۱۲#زاهدانpic.twitter.com/eogrkKj036
المصدر: وسائل إعلام إيرانية
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)