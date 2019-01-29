انفجاران قرب مركز شرطة في مدينة زاهدان جنوب شرق إيران

وقع انفجاران، مساء اليوم الثلاثاء، قرب مركز شرطة في مدينة زاهدان جنوب شرق إيران في حادث أسف عن غصابة 4 أشخاص.

وأوضحت وسائل إعلامية إيرانية أن الانفجارين نجما عن قنبلتين يدويتي الصنع، موضحة أن الجرحى بينهم 3 عناصر من الشرطة وهم أصيبوا خلال قيامهم بتفكيك العبوة الثانية.

من جانبها، نفت قيادة شرطة زاهدان أن يكون الانفجاران ناجمين عن عملية انتحارية.

وأكد مركز إدارة الحوادث والطوارئ في المدينة أن جميع وحداتها "في حالة تأهب والوضع تحت السيطرة".

گفته میشود هنوز تایید نشده

عملیات انتحاری در زاهدان

کلانتری ۱۲#زاهدانpic.twitter.com/eogrkKj036 — ☭Siavash Hesami☭ (@Siavash_Hesami) 29 января 2019 г.

المصدر: وسائل إعلام إيرانية