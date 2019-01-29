فنزويلا: إدارة ترامب تعد لتدخل عسكري في بلادنا

اتهمت كاراكاس السلطات الأمريكية بالتحضير لتنفيذ تدخل عسكري في فنزويلا على خلفية الأزمة السياسية التي تمر بها حاليا.

وقال مندوب فنزويلا الدائم لدى مقر الأمم المتحدة في جنيف، خورخي فاليرو، اليوم الثلاثاء، في تصريحات أدلى بها خلال مشاركته في مؤتمر نزع السلاح، إن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تعد "للتدخل العسكري" في بلاده.

وشدد فاليرو على أن الولايات المتحدة لا تمتلك أي حق في "بسط الهيمنة" على فنزويلا.

من جانبها، تعهدت نائبة مندوبة الولايات المتحدة لدى المقر الأممي بجنيف، سينتيا بلات، التي تحدثت قبل فاليرو، بأن "تواصل بلادها استخدام كامل أدواتها الاقتصادية والدبلوماسية لدعم خوان غوايدو".

وانسحبت بلات من قاعة المؤتمر خلال كلمة المندوب الفنزويلي لتعود لاحقا إليه بعد انتهاء تصريحاته.

وتمر فنزويلا منذ العام الماضي بأزمة سياسية حادة تمحورت حول مواجهة بين سلطة الرئيس، نيكولاس مادورو، والجمعية الوطنية، أي البرلمان، ذات الأغلبية المعارضة، مصحوبة باحتجاجات واسعة ضد الحكومة على خلفية استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

وتمثل الولايات المتحدة الداعم الأكبر للمعارضة الفنزويلية بقيادة غوايدو، الذي أقالته مؤخرا المحكمة العليا في البلاد من رئاسة الجمعية الوطنية ليعلن نفسه يوم 23 يناير رئيسا انتقاليا لفنزويلا متعهدا بإجراء انتخابات رئاسية "ديمقراطية" بعد أن فاز مادورو في السباق الرئاسي الماضي.

المصدر: رويترز + تاس