اعتقال 5 أشخاص على خلفية انهيار سد في البرازيل

احتجزت الشرطة البرازيلية، 5 أشخاص على خلفية انهيار سد قرب منجم تابع لشركة "فالي" المتخصصة باستخراج خام الحديد بالقرب من بلدة برومادينيو في ولاية ميناس - جيرايس جنوب شرقي البلاد

وقالت قناة "غلوبو" التلفزيونية، إن رجال الأمن، في ولاية سان باولو، اعتقلوا اليوم، اثنين من المهندسين كانا يعملان لدى مقاول متعاقد مع شركة Vale.

وفي ولاية ميناس – جيرايس تم اعتقال 3 موظفين في شركة Vale ، كانوا مسؤولين عن العمل والترخيص البيئي للسد. وذكرت القناة، أن النيابة العامة أصدرت أوامرها بالقبض عليهم .

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وأشارت القناة، إلى أن المهندسين الموقوفين، يعملان في شركة TUV SUD الألمانية ، التي تقدم خدمات لشركة Vale وهما اللذان أكدا سلامة السد. وقامت الشرطة بتفتيش مكتب TUV SUD وصادرت بعض الوثائق هناك. فيما أكدت Vale، تعاونها مع السلطات.

وقالت في تغريدة على تويتر: "نواصل تعاوننا ومساعدة التحقيق، ونقدم العون لعائلات كل من مسته المأساة".

#ValeReport We inform that we were notified of preliminary injunctions granted upon the requests presented by the Public Prosecutors of the State of Minas Gerais and by the State of Minas Gerais, with regards to the breach of dam 1 of the Córrego do Feijão

Mine [to be continued] — Vale Global (@valeglobal) 28 января 2019 г.

ووعدت الشركة بمنح عائلة كل ضحية أو مفقود، 100 ألف ريال(حوالي 26.5 ألف دولار).

المصدر: نوفوستي