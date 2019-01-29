الرئيس الأوكراني ينوي الترشح لولاية رئاسية ثانية

أعلن الرئيس الأوكراني، بيترو بوروشينكو، اليوم الثلاثاء، عزمه على الترشح لفترة رئاسية ثانية في الانتخابات المزمعة 31 مارس.

وفي منتدى افتتحت أعماله اليوم بمركز المعارض الدولي في كييف، قال بوروشينكو: "شعوري بمسؤوليتي الكبيرة أمام الجيل الحالي والأجيال السابقة واللاحقة دفعني إلى اتخاذ القرار بالترشح مرة ثانية".

كما أكد بوروشينكو أن بلاده ستتوجه، في العام 2024، بطلب إلى بروكسل لقبول عضويتها في الاتحاد الأوروبي، مضيفا أنه لا يشكك في حصول أوكرانيا أيضا على "خطة أعمال" بشأن عضويتها في حلف شمال الأطلسي.

"سلام فاتر" مع روسيا



وفي تطرقه إلى موضوع علاقات بلاده مع موسكو، التي تتهمها كييف بـ"العدواة" ضدها، على خلفية نتائج الاستفتاء في شبه جزيرة القرم والنزاع المسلح في جنوب شرق أوكرانيا، أكد بوروشينكو اهتمام أوكرانيا بأن تكون هذه العلاقات سلمية، قائلا: "بالطبع نحتاج إلى سلام مع روسيا، حتى وإن كان سلاما فاترا".

وأعلن بوروشينكو أن كييف ستواصل جهودها الرامية إلى استعادة أوكرانيا وحدة أراضيها بطرق سياسية دبلوماسية، لكنه شدد على أن جيشا قادرا للقتال وحده كفيل بضمان السلام.

وانطلقت الحملة الانتخابية في أوكرانيا يوم 31 ديسمبر، وفي اليوم ذاته بدأت عملية الترشح لرئاسة البلاد وتقديم المرشحين أوراقهم إلى لجنة الانتخابات المركزية لتسجيلها. وحتى الآن سجلت اللجنة طلبات 13 مرشحا لمنصب رئيس الدولة.

ووفقا لنتائج استطلاعات الرأي، لا تزال زعيمة حزب الوطن ("باتكيفشينا")، يوليا تيموشينكو، التي قدمت هي الأخرى أوراقها إلى اللجنة، رائدة للسباق الانتخابي، فيما يناهز مستوى دعم الرئيس الحالي 14% من أصوات الناخبين. ويرى خبراء أن لدى بوروشينكو فرصا للوصول إلى الجولة الثانية.

المثدر: وكالات