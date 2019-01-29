نتنياهو: تهديدات إيران السيبرانية والصاروخية لا تخيفنا لأننا ندرك قدراتنا الدفاعية والهجومية

اعتبر رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، أن تهديدات إيران السيبرانية وبصواريخ تدميرية، لا تؤثر على تل أبيب لأنها تعلم قدرتها في الدفاع والهجوم، في كافة المجالات.

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واتهم نتنياهو إيران بشن هجمات سيبرانية متكررة على إسرائيل، وقال رئيس الوزراء صباح اليوم خلال كلمة ألقاها في مؤتمر "سايبرتك" الذي أقيم في تل أبيب: "إيران تشن يوميا هجمات سيبرانية على إسرائيل، ونحن نراقب هذه الهجمات ونصدها باستمرار".

وأضاف: "إن أهم شيء هو أن كل دولة قد تتعرض لهجمة سيبرانية، وكل دولة تحتاج للدمج بين بذل جهود وطنية في حمايتها وصناعات دفاعية سيبرانية قوية. أعتقد أن إسرائيل تمتلك ذلك بشكل يتفوق على جميع الدول الأخرى".

وختم قائلا: "إيران تهددنا بطرق كثيرة، وخلال الـ24 ساعة الماضية، أطلقت تهديدات بتدميرنا، حيث قال الإيرانيون إنهم سيطلقون صواريخ تضرب مدننا. نحن نعي هذه التهديدات، ولكنها لا تؤثر علينا، لأننا نعلم ما هي قوتنا في الدفاع وفي الهجوم".

المصدر: RT