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ترامب يقبل دعوة بيلوسي لإلقاء خطابه أمام الكونغرس يوم 5 فبراير

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ترامب يقبل دعوة بيلوسي لإلقاء خطابه أمام الكونغرس يوم 5 فبراير
Reuters Kevin Lamarque, REUTERS Carlos Barria
ترامب ورئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي
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نزل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عند رغبة غريمته رئيسة مجلس النواب الديمقراطية، نانسي بيلوسي، وقبل دعوتها لإلقاء خطابه السنوي عن حالة الاتحاد أمام الكونغرس يوم 5 فبراير المقبل.

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رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي
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ووفقا لبيان صادر عن البيت الأبيض، بعث ترامب، مساء الاثنين، برسالة إلى بيلوسي، قال فيها: "إنه لشرف لي أن أقبل الدعوة. لدينا قصة رائعة لنرويها، وأيضا، أهداف عظيمة لتحقيقها!"، حسبما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست".

ورفضت بيلوسي في وقت سابق من هذا الشهر تحديد موعد لترامب لإلقاء خطابه التقليدي عن حالة الاتحاد واشترطت إنهاء الإغلاق الحكومي الجزئي وحل أزمة الميزانية. 

وتم إلغاء التاريخ الأصلي الذي كان مقررا في 29 يناير بناء على إصرار بيلوسي، مما اضطر ترامب للتراجع والموافقة على مطالب الديموقراطيين فوقع الأسبوع الماضي على مشروع قانون يجيز العمل بالميزانية لمدة ثلاثة أسابيع، وهذا ما سمح لبيلوسي بإرسال دعوة رسمية جديدة إلى ترامب لإلقاء خطابه أمام الكونغرس.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم رئيسة مجلس النواب الأمريكي، درو هاميل، في صفحته الرسمية على "تويتر"، أن رئيسة المجلس النيابي نانسي بيلوسي، دعت الرئيس، دونالد ترامب لإلقاء خطابه السنوي عن حالة الاتحاد يوم الخامس من فبراير المقبل.

ويلقي الرئيس الأمريكي الخطاب السنوي الذي يحدد أولويات الإدارة في العام التالي. وانتهى أطول إغلاق جزئي للحكومة الأمريكية يوم الجمعة بعدما استمر 35 يوما، وهو ما مهد الطريق لحلول هدنة بين الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس وفتح نافذة مؤقتة تجيز إلقاء الخطاب الرئاسي أمام المشرعين عن حال الاتحاد.

المصدر: نوفوستي

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