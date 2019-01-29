طهران: لا يوجد قيود علمية أو تنفيذية أمام زيادة مدى صواريخنا

قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، إن بلاده لا تعتزم زيادة مدى صواريخها، لكنها ستواصل العمل على تحسين دقتها وتطوير تكنولوجيا الأقمار الصناعية.

وأوضح شمخاني، في تصريح للإذاعة الحكومية، اليوم الثلاثاء، إنه "لا توجد لدى إيران أي قيود علمية أو تنفيذية لزيادة مدى صواريخها العسكرية، ولكن استنادا إلى عقيدتنا الدفاعية، فإن العمل مستمر على تطوير دقة صواريخنا ولا ننوي زيادة مداها".

بدوره جدد وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، اليوم الثلاثاء أن قدرات بلاده الصاروخية غير قابلة للتفاوض، رافضا دعوة دول أوروبية والولايات المتحدة إلى ضرورة كبح تكنولوجيا الصواريخ لدى الجمهورية الإسلامية.

ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن حاتمي قوله "الأعداء يقولون إنه ينبغي القضاء على قوة إيران الصاروخية، لكننا قلنا مرارا إن قدراتنا الصاروخية غير قابلة للتفاوض".

المصدر: رويترز