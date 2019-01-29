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نتنياهو يشارك إلى جانب عدد من وزراء الخارجية العرب في مؤتمر وارسو المرتقب

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نتنياهو يشارك إلى جانب عدد من وزراء الخارجية العرب في مؤتمر وارسو المرتقب
Reuters Peter Andrews
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارة إلى بولندا - أرشيف
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يشارك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القمة الدولية حول إيران، التي ستنظم في العاصمة البولندية وارسو، في شهر فبراير المقبل، جنبا إلى جنب مع وزراء خارجية عرب.

ونقلت القناة "13 الإسرائيلية" عن مسؤول حكومي رفيع المستوى قوله بأن "إسرائيل قد تحدثت رسميا للحكومة البولندية والإدارة الأمريكية عن نية نتنياهو المشاركة"​​​ في مؤتمر وارسو.

وأفاد المسؤول الإسرائيلي بأنه "من المتوقع أن يحضر المؤتمر في وارسو وزراء الخارجية من دول الخليج العربي، من بينها السعودية، والإمارات، والكويت، وعمان".

وذكرت القناة في تقريرها بأن "نتنياهو سيكون واحدا من المتحدثين الرئيسيين في المؤتمر، ومن المتوقع أن يلقي خطابا قاسيا ضد إيران".

وأضافت القناة بأن "السلطة الفلسطينية وإيران لم يتم دعوتهما إلى المؤتمر".

وقالت القناة بأن "نتنياهو سيغادر وارسو إلى ميونيخ للمشاركة في المؤتمر الأمني السنوي هناك، وعندما يعود إلى إسرائيل، سوف يستضيف قمة سياسية في القدس تشمل مجموعة دول (فيسغراد) التي تضم كلا من بولندا وهنغاريا وسلوفاكيا والتشيك، في 19 فبراير المقبل".

ووصفت القناة بأن نتنياهو "سيحظى بأسبوع حافل من الأجندة السياسية والملف الإيراني، وهذا بالضبط ما يريده نتنياهو في حملته الانتخابية المقبلة، قبل إجراء الانتخابات البرلمانية (للكنيست) في التاسع من أبريل المقبل".

المصدر: سبوتنيك

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