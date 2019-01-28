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بومبيو يتهرب من سؤال بشأن الاستخبارات الأمريكية في فنزويلا

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بومبيو يتهرب من سؤال بشأن الاستخبارات الأمريكية في فنزويلا
Reuters CARLO ALLEGRI
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
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امتنع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن التعليق على موضوع مساعدة الاستخبارات الأمريكية للمعارضة في فنزويلا.

وخلال مقابلة مع قناة "أن تي أن 24" التلفزيونية الكولومبية وجه إلى بومبيو سؤال مباشر: هل تقدم وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية مساعدة للمعارضة في فنزويلا؟.

ورد بومبيو على السؤال بالقول: "نحن لا نعلق أبدا على المسائل المتعلقة بالاستخبارات. ولكوني مديرا سابقا لوكالة الاستخبارات المركزية، أدرك جيدا أهمية عدم مناقشة عملياتنا على الإطلاق".

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وتابع قائلا: "وعلى الرغم من ذلك أعرف بالتأكيد أننا مشاركون في الأعمال التي تهدف إلى ما فيه خير الشعب الفنزويلي".

يذكر أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو اتهم الولايات المتحدة أكثر من مرة بـ "مؤامرة" للإطاحة به. وأعلنت واشنطن يوم 23 يناير الجاري عن اعترافها برئيس البرلمان المعارض خوان غوايدو "رئيسا مؤقتا" للبلاد.

المصدر: تاس

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