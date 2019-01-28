أقارب ومحامي قبطان سفينة "نورد" يقدمون بلاغا عن اختفائه

قدم أقارب ومحامي قبطان سفينة الصيد الروسية"نورد" الذي تحتجزه كييف، فلاديمير غوربينكو، بلاغا بشأن اختفائه إلى جهاز الأمن ومكتب المدعي العام والشرطة في أوكرانيا.

وقال قال المحامي مكسيم موغيلنيتسكي: "قدمنا بلاغات ذات الصلة إلى مكتب المدعي العام وجهاز الأمن.. وقدم قريبه في ميليتوبول حيث أقاما معا، بشكوى إلى الشرطة المحلية بشأن اختفاء غوربينكو".

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وفي وقت لاحق، زعم جهاز الأمن الأوكراني أن قبطان "نورد" فلاديمير غوربينكو المفقود، غير موجود لديهم، وفقا للمحامي الذي تواصل هاتفيا مع المسؤولين.

وقد أعلن محامي القبطان الروسي في وقت سابق، أن أقارب موكله أبلغوه باختفاء غوربينكو منذ يوم السبت الماضي من منزله، ولم يره أحد منذ ذلك الحين.

المصدر: تاس