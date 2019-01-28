الكشف عن خسائر الاقتصاد الأمريكي جراء الإغلاق الحكومي

كشف المشرعون الأمريكيون أن الاقتصاد الأمريكي سيخسر 3 مليارات دولار في المحصلة جراء الإغلاق الحكومي الجزئي الذي استمر 35 يوما بسبب الخلافات بين الرئيس دونالد ترامب والكونغرس.

وجاء في تقرير أعده مكتب شؤون الميزانية في الكونغرس أن حجم الاقتصاد الأمريكي سيكون أقل بنسبة 0.02 بالمئة مما كان متوقعا في عام 2019.

وأشار التقرير إلى أن المشاريع الخاصة والموظفون سيتأثرون أكثر بتبعات الإغلاق، وخاصة الـ 800 ألف موظف حكومي الذين خسروا رواتبهم خلال تلك الفترة.

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وحسب التقرير، فإن الاقتصاد الأمريكي خسر ما مجموعه 11 مليار دولار خلال الأسابيع الخمسة التي استمر فيها الإغلاق، ولكن من المتوقع أن يسترجع 8 مليارات منها بعد إنهاء الإغلاق الحكومي.

المصدر: رويترز