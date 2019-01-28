مدمرة "دونالد كوك" الأمريكية تغادر البحر الأسود

أعلنت البحرية الأمريكية أن مدمرة "دونالد كوك" التابعة لها غادرت مياه البحر الأسود باتجاه البحر الأبيض المتوسط، بعد تنفيذها مناورات مشتركة مع سفن الناتو وشركاء الولايات المتحدة.

وجاء في بيان صدر عن قيادة الأسطول السادس الأمريكي أن المدمرة "بدأت في يوم 28 يناير عبور مضيق البوسفور بالاتجاه الجنوبي، قاصدة البحر المتوسط". وأشار البيان إلى أن "دونالد كوك" نفذت تدريبات بحرية بهدف "ضمان الأمن وتعزيز الاستقرار الإقليمي، ورفع الجاهزية القتالية وقدرات القوات البحرية بالتنسيق مع الحلفاء في الناتو والشركاء في البحر الأسود".

ودخلت "دونالد كوك"، التي تحمل على متنها صواريخ مجنحة من نوع "توماهوك"، مياه البحر الأسود، يوم السبت الماضي. ومنذ دخولها ظلت قيد المراقبة من قبل قوى أسطول البحر الأسود الروسي، وكانت سفينة الخفر "بيتليفي" هي التي نفذت رصد حركتها بصورة مباشرة.

المصدر: تاس