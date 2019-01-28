اختفاء قبطان سفينة "نورد" الروسية المحتجز في أوكرانيا

قال المحامي مكسيم موغيلنيتسكي، إن موكله قبطان سفينة الصيد الروسية"نورد" الذي تحتجزه كييف، فلاديمير غوربينكو، قد اختفى أثره في أوكرانيا.

وكتب موغيلنيتسكي على حسابه في موقع فيسبوك: "وفقا لأقاربه، لقد اختفى فلاديمير يوم السبت الماضي بعد منتصف النهار من منزله، ولم يره أحد منذ ذلك الحين.. لم يتصل القبطان بأقاربه أو بمحاميه".

واحتجزت السلطات الأوكرانية في 25 مارس من العام الماضي، سفينة الصيد "نورد" وعلى متنها 10 بحارة روس وتحمل العلم الروسي في بحر آزوف.

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وقد صرح مالك السفينة حينها أن تصرف خفر السواحل الأوكراني مثل خطرا على حياة طاقم السفينة.

وأطلقت السلطات الأوكرانية سراح البحارة فيما أبقت قبطان السفينة قيد الاحتجاز ومنعته من حرية الحركة.

المصدر: نوفوستي