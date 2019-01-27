مقاتلات كندية وأمريكية تعترض قاذفتي "تو-160" روسيتين في القطب الشمالي

انطلقت عدة طائرات حربية أمريكية وكندية في الجو، بعد تحليق قاذفتين استراتيجيتين روسيتين من طراز Tu-160 بالقرب من المجال الجوي لكندا .

وقالت قيادة الدفاع الجوي - الفضائي في أمريكا الشمالية (NORAD) : "انطلقت طائرة من طراز E-3 AWACS، ومقاتلتان من طراز F-22 ، واثنتان من طراز CF-18 من قيادة الدفاع الجوي الفضائي في أمريكا الشمالية، وقامت بتحديد هوية قاذفتين استراتيجيتين روسيتين في منطقة تحديد الدفاع الجوي الكندية في 26 يناير 2019".

An E-3 AWACS, 2x F-22, 2x CF-18 fighter jets from NORAD positively identified 2x Russian Tu-160 Blackjack strategic bombers entering the Canadian Air Defense Identification Zone on January 26, 2019. Bombers remained in international airspace and did not enter sovereign territory pic.twitter.com/utKe26SRBB — NORAD & USNORTHCOM (@Norad_Northcom) 26 января 2019 г.

وأكد الجانب الأمريكي، أن القاذفتين الروسيتين، بقيتا في المجال الجوي الدولي، ولم تنتهكا المجال الجوي لأي دولة.

وأشارت قناة "فوكس نيوز"، إلى أن الطائرات الحربية الأمريكية، انطلقت من قاعدة جوية تابعة للجيش الأمريكي في ألاسكا.

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وفي وقت سابق ، ذكرت الخدمة الصحفية التابعة لوزارة الدفاع الروسية، أن قاذفتي صواريخ استراتيجيتين من طراز " تو -160 "، نفذتا تحليقات جوية مخطط لها سابقا، فوق المياه المحايدة في المحيط المتجمد الشمالي، وبحر لابتيف ، وبحر بارينتس وكاراس . واستمر التحليق في الجو، أكثر من 15 ساعة. وشددت الدفاع الروسية، على أن جميع تحليقات الطائرات الحربية الروسية، تجري وفق القواعد الدولية الخاصة باستخدام المجال الجوي العالمي.

المصدر: نوفوستي