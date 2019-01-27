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الكرملين يحدد لتركيا شروط عملياتها في سوريا بموجب اتفاقية أضنة

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الكرملين يحدد لتركيا شروط عملياتها في سوريا بموجب اتفاقية أضنة
Reuters Murad Sezer
الحدود التركية السورية في محافظة هاتاي، تركيا، 28 يناير 2018
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اعتبر الكرملين أن عمليات تركيا داخل أراضي سوريا وفقا لاتفاقية أضنة الموقعة مع دمشق عام 1998، يجب ألا تؤدي لظهور كيانات إقليمية منفصلة بالمناطق الحدودية، وأن لا تنتهك وحدة سوريا.

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وقال المتحدث الرئاسي الروسي، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد على الهواء مباشرة في برنامج "موسكو. الكرملين. بوتين" على قناة "روسيا -1"، إن "أي عمليات عسكرية تركية داخل الأراضي السورية يجب أن تراعي بدقة وبصرامة  سلامة ووحدة التراب الوطني في هذا البلد".

وأشار بيسكوف إلى أنه تمّ في عام 1998 التوقيع بين أنقرة ودمشق على اتفاقية أضنة الأمنية، التي  حصلت تركيا بموجبها على حق القيام بعمليات صغيرة عبر الحدود ضد الإرهابيين الذين كانوا ينشطون في منطقة حدودها مع سوريا.
 وأضاف: "الأمر الرئيسي هو أن لا تؤدي هذه العمليات بأي شكل من الأشكال إلى تشكيل أي كيانات إقليمية شبه منفصلة في المناطق الحدودية، وأن  لا تهدد بالتالي السلامة الإقليمية والسياسية لسوريا".

ويستند الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حصرا على"اتفاق أضنة" المبرم بين أنقرة ودمشق عام 1998، لتبرير تدخل قواته في سوريا، ويشدد على ضرورة طرح هذا الاتفاق للنقاش مجدداً، وترد روسيا على ذلك بتذكير الرئيس التركي بأن جميع خطواته يجب أن تتم بالتنسيق مع الحكومة الشرعية السورية.

المصدر: إنترفاكس

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