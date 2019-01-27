حريق في ناقلتي نفط بالبحر الأسود مستمر لليوم السادس

يستمر، لليوم السادس على التوالي، احتراق الغاز المسال في ناقلتين في البحر الأسود، ولا توجد حتى الآن أية توقعات دقيقة عن الفترة التي سيستمر الحريق خلالها.

وكانت النيران قد اندلعت، في سفينتي الشحن، كاندي ومايسترو، الحاملتين لعلم تنزانيا، المبحرتين في مضيق كيرتش الواصل بين البحر الأسود وبحر آزوف، ووفقا للمعلومات الأولية، اندلعت النيران، أثناء نقل الوقود من سفينة إلى أخرى مساء الاثنين الماضي.

ونقلت وكالة "نوفوستي"، عن المكتب الصحفي في " روس مور فلوت" القول، إنه كان على متن السفينتين 32 شخصا، وتم إنقاذ 12 شخصا منهم ، وسحبت 10 جثث للقتلى، ولا يزال 10 أشخاص في عداد المفقودين. ونقل البحارة الذين تم إنقاذهم مساء الثلاثاء إلى ميناء كيرتش.

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وأضاف المصدر: "لم تتغير المعلومات حتى الآن، يجري اطفاء النيران في السفينتين بالمياه. لا يزال الحريق مستمرا. السفينتان واقفتان بدون حركة. نحن لا نعرف كمية الوقود المتبقية بداخلهما".

المصدر: نوفوستي