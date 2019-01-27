وكالة: قوات أمريكية خاصة تنفذ عملية سرية في أفغانستان لصالح "داعش"

كشف حاكم ولاية بادغيس الواقعة شمال غربي أفغانستان، عبد الله أفضلي، أن 40 قياديا ينتمون إلى تنظيم "داعش" تمكنوا من الفرار من سجن في الولاية، متهما قوات أمريكية بمساعدتهم على الفرار.

وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية، اليوم الأحد، أن قوات أمريكية خاصة نفذت عملية وصفتها بالسرية شمال غربي أفغانستان.

هذا وكانت الحكومة السورية ونشطاء قد اتهموا الولايات المتحدة بدعم ومساعدة تنظيم "داعش" الإرهابي في كل من سوريا والعراق.

وبعد تضييق الخناق على مسلحي التنظيم في سوريا والعراق، بدأوا يوسعون نفوذهم في أفغانستان.

ويتساءل كثيرون كيف تمكن هؤلاء المسلحين من الوصول ببساطة إلى أفغانستان، وما هي الجهة التي ساعدتهم في ذلك؟

المصدر: تسنيم