 
مباشر

المدمرة الأمريكية الشبح الثانية تدخل الخدمة الفعلية (صور)

أخبار العالم

المدمرة الأمريكية الشبح الثانية تدخل الخدمة الفعلية (صور)
Reuters Joel Page
أرشيف - مدمرة أمريكية شبح من طراز "Zumwalt"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ldke

أعلنت قيادة أسطول البحرية الأمريكية في المحيط الهادئ أن المدمرة الجديدة "الشبح" الثانية من طراز USS Michael Monsoor класса Zumwalt (DDG-1001) دخلت الخدمة الفعلية يوم أمس السبت.

وجرت مراسم دخول المدمرة الخدمة في سان ديغو بولاية كاليفورنيا، وستعمل المدمرة بطاقم يتكون من 148 شخصا.

وتبلغ تكلفة إنشاء هذه السفينة الحربية نحو 4.5 مليار دولار، وطورت خصيصا لتعمل كمدمرة متعددة المهام في البحرية الأمريكية، حيث يمكنها أن تضرب أهدافا برية وكذلك أهدافا جوية.

وقد دخلت أول مدمرة من هذا النوع الخدمة في البحرية الأمريكية سنة 2013.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

في الصين.. إجازة للحصول على عريس!