المدمرة الأمريكية الشبح الثانية تدخل الخدمة الفعلية (صور)

أعلنت قيادة أسطول البحرية الأمريكية في المحيط الهادئ أن المدمرة الجديدة "الشبح" الثانية من طراز USS Michael Monsoor класса Zumwalt (DDG-1001) دخلت الخدمة الفعلية يوم أمس السبت.

وجرت مراسم دخول المدمرة الخدمة في سان ديغو بولاية كاليفورنيا، وستعمل المدمرة بطاقم يتكون من 148 شخصا.

We salute DDG 1001 as @USNavy welcomes the new destroyer, named in honor of Michael Monsoor, to the fleet!



Learn more about the technology onboard this revolutionary ship: https://t.co/U0UOhORUFj#USSMichaelMonsoor#IWillDefendpic.twitter.com/3X6sw7mH01 — Raytheon (@Raytheon) 26 января 2019 г.

وتبلغ تكلفة إنشاء هذه السفينة الحربية نحو 4.5 مليار دولار، وطورت خصيصا لتعمل كمدمرة متعددة المهام في البحرية الأمريكية، حيث يمكنها أن تضرب أهدافا برية وكذلك أهدافا جوية.

Our #USNavy fleet is growing this weekend!

On Saturday, watch the commissioning ceremony of USS Michael Monsoor (DDG 1001) at 1 p.m. (EST) / 10 a.m. (PST) ceremony. pic.twitter.com/xbaorEtxC3 — mlstrongauthor (@mlstrongauthor) 26 января 2019 г.

وقد دخلت أول مدمرة من هذا النوع الخدمة في البحرية الأمريكية سنة 2013.

المصدر: نوفوستي