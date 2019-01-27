المدمرة الأمريكية الشبح الثانية تدخل الخدمة الفعلية (صور)
أعلنت قيادة أسطول البحرية الأمريكية في المحيط الهادئ أن المدمرة الجديدة "الشبح" الثانية من طراز USS Michael Monsoor класса Zumwalt (DDG-1001) دخلت الخدمة الفعلية يوم أمس السبت.
وجرت مراسم دخول المدمرة الخدمة في سان ديغو بولاية كاليفورنيا، وستعمل المدمرة بطاقم يتكون من 148 شخصا.
We salute DDG 1001 as @USNavy welcomes the new destroyer, named in honor of Michael Monsoor, to the fleet!— Raytheon (@Raytheon) 26 января 2019 г.
Learn more about the technology onboard this revolutionary ship: https://t.co/U0UOhORUFj#USSMichaelMonsoor#IWillDefendpic.twitter.com/3X6sw7mH01
وتبلغ تكلفة إنشاء هذه السفينة الحربية نحو 4.5 مليار دولار، وطورت خصيصا لتعمل كمدمرة متعددة المهام في البحرية الأمريكية، حيث يمكنها أن تضرب أهدافا برية وكذلك أهدافا جوية.
Our #USNavy fleet is growing this weekend!— mlstrongauthor (@mlstrongauthor) 26 января 2019 г.
On Saturday, watch the commissioning ceremony of USS Michael Monsoor (DDG 1001) at 1 p.m. (EST) / 10 a.m. (PST) ceremony. pic.twitter.com/xbaorEtxC3
وقد دخلت أول مدمرة من هذا النوع الخدمة في البحرية الأمريكية سنة 2013.
المصدر: نوفوستي