بومبيو: جادون في سحب القوات الأمريكية من أفغانستان ومفاوضاتنا مع طالبان تحقق تقدما

كشف وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن بلاده جادة في سحب قواتها من أفغانستان وتحقيق السلام هناك، ولفت إلى أن مبعوثه يحرز تقدما في المفاوضات مع طالبان، لتحقيق المصالحة.

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وكتب بومبيو على تويتر:" إن الولايات المتحدة جادة في إعادة القوات المسلحة إلى الوطن وملتزمة جديا بتحقيق السلام، مما يضع حدا للوضع الذي تظل فيه أفغانستان مرتعا للإرهاب الدولي. وستعمل بجد لتحقيق المصالحة والسلام في أفغانستان".

ولفت بومبيو، الذي شغل سابقا منصب مدير وكالة الاستخبارات المركزية(CIA)، اليوم الأحد 27 يناير، إلى أن الأخبار بشأن المفاوضات بين الأطراف المتصارعة في أفغانستان مشجعة، مشيرا إلى أن المبعوث الأمريكي إلى أفغانستان، زلماي خليل زاد، يحرز تقدما في المفاوضات مع طالبان، لتحقيق المصالحة.

وكتب بومبيو في تدوينة أخرى: "أمريكا جادة بشأن تحقيق السلام في أفغانستان، ومنع البلاد من أن تصبح ساحة للإرهاب الدولي، وهي جادة أيضا بشأن سحب قواتها" من هناك.

وتابع: "نعمل مع الحكومة الأفغانية وجميع الأطراف المعنية، لأن الولايات المتحدة الأمريكية تريد تقوية سيادة أفغانستان واستقلالها".

وقالت مصادر من حركة طالبان، يوم أمس السبت 26 يناير، إنه من المتوقع مشاركة القائد السياسي الجديد لحركة "طالبان" قريبا في اجتماعات مع مسؤولين أمريكيين تُعقد في قطر، لإنهاء الحرب المستمرة في أفغانستان منذ 17 عاما.

وتتواصل مفاوضات السلام التي كان من المقرر انعقادها ليومين فقط، على الرغم من انسحاب ممثلين عن طالبان لفترة وجيزة، الجمعة الماضي، بسبب خلافات مع المبعوث الأمريكي الخاص زلماي خليل زاد.

وذكر مسؤولان كبيران في حركة طالبان مطلعان على سير المفاوضات، أن هناك زخما يتزايد منذ تعيين الملا عبد الغني برادار مسؤولا عن مكتب الحركة في قطر، يوم الخميس الماضي.

وبدأت جولة جديدة من المفاوضات الثنائية بين طالبان الراديكالية والولايات المتحدة في العاصمة القطرية الدوحة يوم الاثنين. وقبل ذلك، رفضت طالبان الاجتماع مع ممثلي واشنطن في قطر وباكستان. كما تم تأجيل لقاء آخر بمشاركة الولايات المتحدة وحركة طالبان ومندوبي دول الخليج الذي كان من المقرر عقده في جدة في أوائل يناير من هذا العام ، إلى أجل غير مسمى.

وخلال فترة الهدوء في المفاوضات بين الأطراف ، نفذت طالبان سلسلة من الهجمات الدموية، بما في ذلك تفجير شاحنة ملغومة في كابول ومهاجمة قاعدة مديرية الأمن القومي في ولاية وارداك.

يذكر أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان، زالماي خليل زاد، قام في الفترة من 2 إلى 20 ديسمبر من عام 2018 الماضي، بجولة زار خلالها باكستان وأفغانستان وروسيا وتركمانستان وبلجيكا والإمارات العربية وقطر.

المصدر: نوفوستي