روسيا تصف الإنذار الأوروبي لكاراكاس بـ"العبثي" وتقارن الوضع في فنزويلا مع احتجاجات فرنسا

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن "الإنذار العبثي" الأوروبي لفنزويلا يتجاهل تماما سيادتها، مقارنا في مجلس الأمن الوضع هناك مع الاحتجاجات في فرنسا.

وقال نيبينزيا، في تصريحات أدلى بها اليوم السبت خلال مناقشات حادة شهدتها جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي حول الأزمة في فنزويلا، مخاطبا نظرائه الغربيين: "بالطبع من الأفضل دائما منع وقوع الأزمات من حلها بعد اندلاعها، لكنكم تقترحون حل هذه الأزمة بطريقة غريبة جدا من خلال طرح إنذار عبثي مستمر لمدة 8 أيام. إنكم تتجاهلون بشكل تام سيادة فنزويلا وتفرضون عليها حلولا وفق لمصالحكم".

وتابع نيبينزيا موضحا: "إنكم لا تدعون إلى إيجاد تفاهم بين القوى السياسية لفنزويلا في مصلحة ضمان السلم والهدوء. ما تقومون به ليس حلا استباقيا بل تحريض".

وأضاف المندوب الروسي، متوجها إلى نظيرته الفرنسية، آنا غوفين: "بأي موقف ستلتزمون في حال عرضت روسيا مناقشة مسألة الأوضاع في فرنسا واحتجاجات السترات الصفراء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة؟ هل ستقيمون ذلك كحل استباقي؟".

واستطرد بالقول: "لكنني أريد طمأنة الممثلة الفرنسية المحترمة، لا ننوي التقدم بمثل هذه المقترحات".

وسبق أن أعلنت بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا أنها ستعترف بالمعارض الفنزويلي، خوان غوايدو، الذي أقالته مؤخرا المحكمة العليا في البلاد من رئاسة الجمعية الوطنية، رئيسا لفنزويلا حال عدم إجراء سلطاتها انتخابات "ديمقراطية" في غضون 8 أيام.

المصدر: وكالات