صحيفة أمريكية تكشف خطة واشنطن السرية للانقلاب في فنزويلا

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن السلطات الأمريكية أعدّت قبل أسابيع "خطة سرية" لدعم المعارضة الفنزويلية، وخارطة طريق لانتزاع السلطة في البلاد من الرئيس نيكولاس مادورو.

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وفقا لمصدر في إدارة دونالد ترامب، في ليلة 22-23 يناير الجاري، هاتف نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، زعيم المعارضة الفنزويلية، ورئيس البرلمان في البلاد، خوان غوايدو، ووعده بتقديم واشنطن كل الدعم له ولأنصاره إذا أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، وأملى عليه خطة التحرك.

واعتبرت الصحيفة الأمريكية، أن هذه الوعود التي قطعها بنس، هي التي أطلقت الخطة. فمباشرة بعد المحادثة، قال المصدر لصحيفة وول ستريت جورنال، أعلن غوايدو نفسه رئيسا مؤقتا للدولة الفنزويلية، ووعد بتشكيل حكومة مؤقتة ومن ثم إجراء الانتخابات.

وبعد دقائق فقط على تنصيب نفسه رئيسا مؤقتا، أعلنت الولايات المتحدة وكندا والبرازيل وعدة بلدان أخرى موالية لواشنطن اعترافها به رئيسا لفنزويلا.

ووصف الرئيس نيكولاس مادورو ما قام به غوايدو بالانقلاب وقال إنه دمية بيد الولايات المتحدة.

ودعمت روسيا رئيس الدولة الشرعي. ووصفت المحكمة العليا الفنزويلية أعمال المعارضة بأنها غير شرعية وطالبت بأن يعاقب مكتب المدعي العام زعيم الجمعية الوطنية.

وأكد وزير الدفاع الفنزويلي، فلاديمير بادرينو لوبيز، أن الجيش لا يزال إلى جانب الرئيس الشرعي المنتخب مادورو.

المصدر: نوفوستي