لندن: سنعترف بغوايدو رئيسا لفنزويلا إذا لم تعلن كاراكاس خلال 8 أيام عن تنظيم انتخابات

أعلن وزير الخارجية البريطانية، جيريمي هانت، أن بلاده ستعترف برئيس البرلمان الفنزويلي، خوان غوايدو، رئيسا لفنزويلا، إذا لم تعلن كاراكاس، خلال 8 أيام عن تنظيم انتخابات في البلاد.

وقال هانت عبر حسابه في "تويتر"، اليوم: "غوايدو شخصية مناسبة لدفع فنزويلا إلى الأمام.. إذا لم يتم الإعلان عن انتخابات جديدة عادلة خلال ثمانية أيام، ستعترف المملكة المتحدة به رئيسا مؤقتا للمضي قدما في العملية السياسية نحو الديمقراطية. الوقت حان لبداية جديدة بالنسبة للشعب الفنزويلي المظلوم".

وأشار هانت إلى أنه "بعد منع المرشحين المعارضين من المشاركة في الانتخابات وتزييف بطاقات الاقتراع ورصد انتهاكات في الانتخابات الفاسدة تماما، من الواضح أن نيكولاس مادورو ليس زعيما شرعيا لفنزويلا".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت فرنسا وإسبانيا وألمانيا أنها ستعترف بغوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا إذا لم يعلن الرئيس نيكولاس مادورو خلال 8 أيام عن تنظيم انتخابات جديدة.

وتشهد فنزويلا أزمة سياسية عميقة على خلفية إعلان غوايدو لنفسه رئيسا مؤقتا للبلاد بدلا من مادورو واعتراف بعض الدول بذلك، وفي مقدمتها الولايات المتحدة.

المصدر: RT + وكالات