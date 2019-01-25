الولايات المتحدة تعين مبعوثا لشؤون فنزويلا

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن تعيين الدبلوماسي السابق إيليوت أبرامز مبعوثا خاصا لشؤون فنزويلا.

وأوضح بومبيو أن مهمة أبرامز ستتثمل في "مساعدة الشعب الفنزويلي في استعادة الديمقراطية والازدهار في البلاد"، مشيرا إلى أن المبعوث الجديد سيكون مسؤولا عن كافة الجهود الأمريكية في فنزويلا.

وأضاف أن أبرامز سيحضر معه جلسة مجلس الأمن الدولي حول فنزويلا يوم السبت.

من جانبه، وصف إيليوت أبرامز الأزمة في فنزويلا بأنها "عميقة وصعبة وخطيرة".

وفي شأن آخر، أشار بومبيو إلى أن السلطات الأمريكية تدرس حاليا كيفية حصول رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض خوان غوايدو، الذي اعترفت به واشنطن رئيسا مؤقتا للبلاد، على الموارد الضرورية التي يحتاج إليها.

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وأكد بومبيو أن الولايات المتحدة تعمل على ضمان أمن الدبلوماسيين الأمريكيين في فنزويلا، الذين دعاهم خوان غوايدو، وستتخذ "كافة الإجراءات المناسبة" في هذا الشأن، علما بأن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أعلن عن طرد الدبلوماسيين الأمريكيين من البلاد، لكن الولايات المتحدة رفضت قراره وأكدت عزمها الحفاظ على الحضور الدبلوماسي في فنزويلا.

يذكر أن الولايات المتحدة دعت لعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول فنزويلا يوم السبت 26 يناير، وستدعو خلاله المجتمع الدولي لدعم المعارضة الفنزويلية والاعتراف برئيس البرلمان المعارض رئيسا مؤقتا للبلاد.

المصدر: رويترز