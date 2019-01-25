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المكسيك مستعدة للوساطة من أجل التسوية في فنزويلا

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المكسيك مستعدة للوساطة من أجل التسوية في فنزويلا
Reuters EDGARD GARRIDO
الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور
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أعلنت المكسيك عن استعدادها للقيام بدور الوساطة بين السلطة والمعارضة في فنزويلا من أجل التسوية السياسية في البلاد.

وقال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور للصحفيين، اليوم الجمعة: "نحن مستعدون للمساعدة بالوساطة إذا طلب منا الطرفان التدخل".

وأضاف: "إذا توصلوا للاتفاق وكانوا يرغبون بالفعل في الحوار وإيجاد حل سلمي، فإن دولتنا ستقوم من جديد بدور الوساطة، مثلما قامت بذلك في وقت سابق في مختلف شؤون السياسة الخارجية".

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وعلى خلفية احتدام الأزمة السياسية في فنزويلا، وإعلان رئيس البرلمان المعارض خوان غوايدو توليه مهام الرئاسة يوم 23 يناير الجاري، أعلنت المكسيك أنها لا تزال تعتبر نيكولاس مادورو رئيسا شرعيا للبلاد ولا تعتزم تغيير سياستها.

وتقدمت المكسيك والأوروغواي بمبادرة مشتركة للحوار بين الحكومة والمعارضة في فنزويلا. وأعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو موافقته على هذه المبادرة.

المصدر: رويترز

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