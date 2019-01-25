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مقتل أربعة أشخاص جراء تصادم مروحية وطائرة سياحية خفيفة في إيطاليا

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مقتل أربعة أشخاص جراء تصادم مروحية وطائرة سياحية خفيفة في إيطاليا
Gettyimages.ru
منطقة في جبال الألب في إطاليا
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لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب اثنان آخران بجروح جراء تصادم مروحية وطائرة سياحية خفيفة شمال غربي إيطاليا، حسبما أفادت قناة "راي" التلفزيونية الإيطالية، اليوم الجمعة.

وأشارت القناة إلى أن الحادث وقع في بلدة لاتويل بالقرب من قمة ريوتور في جبال الألب الغربية، في منطقة متاخمة للحدود مع فرنسا. وذكرت "راي" أن مروحيات إسعاف تم إرسالها إلى مكان الحادث.

المصدر: إنترفاكس

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