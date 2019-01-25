فرنسا.. اشتباك على متن طائرة متجهة إلى تونس بسبب راكب "عنيف" (بالفيديو)

هبطت طائرة كانت متجهة من باريس إلى تونس اضطراريا في مدينة نيس الفرنسية بسبب تصرفات غريبة من أحد الركاب، حسبما أفادت السلطات، اليوم الجمعة.

وقال النائب العام لمدينة نيس، جان-ميشيل بريتر، إن الراكب، وهو شاب تونسي ذو 30 عاما من عمره، تصرف "بصورة عدائية"، الأمر الذي تسبب في هبوط الطائرة في مطار المدينة، الخميس 24 يناير.

Un vol #Transavia#Orly#Tunis, dérouté vers #Nice à cause d’un allumé qui a trouvé bon de faire sa prière devant la cabine de pilotage et de se débattre avec des policiers 👮‍♂️ venus l’interpeller, tout en criant « Allahou Akbar » #Tunisiepic.twitter.com/rkllKwCQDR — Tunis Tribune (@tunistribune) January 24, 2019

ونقلت صحيفة "لوموند" الفرنسية عن شهود عيان أن الراكب الذي أقام الصلاة أمام باب قمرة القيادة أبدى عداءه إزاء قائد الطائرة، واشتبك مع رجال الأمن هاتفا "الله أكبر"، بينما كانت الطائرة في الجو، وهذا ما يظهر من مقطع فيديو التقطه أحد الركاب ونشرته "لوموند".

وأشار النائب العام، في تصريح لوكالة "فرانس برس"، إلى أن الرجل الذي تمكن رجال الأمن من السيطرة عليه في نهاية المطاف، تم توقيفه بعد هبوط الطائرة، وعرضوه على فحص طبي. وبعد ذلك أحالوه إلى مستشفى خاص بالأمراض النفسية ليتلقى علاجا قسريا.

المصدر: لوموند + أ ف ب