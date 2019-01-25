الشرطة الألمانية: إجلاء 500 شخص من قطار في محطة بفرانكفورت إثر إنذار بوجود قنبلة

أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم الجمعة، عن إنهاء عملية فحص قطار في المحطة الجنوبية بمدينة فرانكفورت أجلي منه 500 شخص إثر إنذار بوجود قنبلة على متنه دون تأكيد التهديد.

وقالت الشرطة، في بيان مقتضب نشرته على حسابها في موقع "تويتر": "كل ركاب القطار رقم ICE74 يمكنهم مواصلة رحلتهم بسلام. والتحقيق لا يزال مستمرا".

وسبق أن أفادت الشرطة الألمانية بأن عناصرها أجلت الجمعة 500 راكب من القطار السريع، العامل بين مدينة زوريخ السويسرية ومدينة كيل الألمانية في المحطة الجنوبية بفرانكفورت إثر تلقيها إنذارا بوجود قنبلة على متنه.

وأضافت أنها أغلقت الرصيفين 5 و6 في المحطة، مشددة على أنها تتخذ الإجراءات الضرورية في الموقع، ودعت المواطنين إلى التحلي بالهدوء.

Gegen den #ICE74 liegt eine #Bombendrohung vor. Aus dem Zug wurden 500 Reisende sicher und unverletzt evakuiert. Die Gleise 5&6 des #Bahnhof#FrankfurtSüd wurden gesperrt.

Maßnahmen laufen.

Bewahren Sie Ruhe#bpol

*pk — Bundespolizei Koblenz (@bpol_koblenz) 25 января 2019 г.

المصدر: RT