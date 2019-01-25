فرنسا تطالب مادورو بعدم قمع المعارضة وتعلن دعمها لرئيس البرلمان الفنزويلي

طالب وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، بالامتناع عن استخدام القوة ضد المعارضة في بلاده.

وفي تصريح صحفي، اليوم الجمعة، حث الوزير رئيس فنزويلا "بإصرار" على تجنب "أي شكل من أشكال القمع مع المعارضة وعدم استخدام العنف ضد متظاهرين مسالمين".

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وأضاف رئيس الدبلوماسية الفرنسية أن باريس تعبر عن "دعمها الكامل" للبرلمان الفنزويلي ورئيسه، خوان غوايدو، بصفتهما "جهتين منتخبتين بطريقة ديمقراطية"، مضيفا أن عليهما بالتالي أن "يلعبا دورهما بالكامل".

كما دعا لودريان إلى إرجاء موعد إجراء انتخابات رئاسية في فنزويلا "لمدة وجيزة لتوفير ظروف تضمن لها طابعا ديمقراطيا".

والأربعاء الماضي، أعلن رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض، خوان غوايدو، نفسه رئيسا انتقاليا لبلاده، فيما أعلنت الولايات المتحدة اعترافها به. من جانبه، أكد الرئيس القائم، نيكولاس مادورو، أنه رئيس دستوري شرعي، واصفا غوايدو بـ"الدمية في أيدي الولايات المتحدة".

المصدر: أ ف ب + لوفيغارو