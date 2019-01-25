أمين عام الناتو يؤكد التزام الحلف بمواصلة الحوار مع روسيا رغم عدم تحقيق تقدم بشأن معاهدة الصواريخ

وصف أمين عام حلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، اجتماع مجلس الناتو-روسيا اليوم بشأن معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى بالأمر المفيد والمهني، لكن الحلف لم ير حدوث انفراج أو تقدم.

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وقال ستولتنبرغ للصحفيين في مقر الحلف ببروكسل: "لقد كان اجتماعا ناجحا ومفيدا واحترافيا حيث ناقشنا موضوعين هامين: أوكرانيا ومعاهدة الأسلحة النووية. وفي كلا هاتين القضيتين، يختلف الحلفاء وروسيا بشكل أساسي. ولكن هذا هو السبب في أنه من الهام بحث هذه المواضيع".

وأضاف:"استعرضنا أيضا معاهدة الحد من الأسلحة النووية. جميع أعضاء مجلس روسيا- حلف شمال الأطلسي يعتبرون أن هذه المعاهدة حاسمة بالنسبة للأمن الأوروبي- الأطلسي. لكن المعاهدة مهددة الآن. وللأسف لم نر أي علامات على حدوث انفراج" بشأنها.

ومع ذلك أكد أمين عام الحلف، أن الناتو لا يزال ملتزما بمواصلة الحوار مع روسيا، بما في ذلك حول موضوع معاهدة الصواريخ، على الرغم من أن الاجتماع الذي عقد اليوم لم يحقق أي اختراق، إلا أنه كان مفيدا وعقد في جو احترافي، على حدّ وصفه.

وقال ستولتنبرغ "اليوم دعا الحلفاء روسيا مرة أخرى للعودة إلى الامتثال الكامل والقابل للتحقق من المعاهدة. كما أعربوا أيضا عن التزامهم القوي بدعم وتعزيز السيطرة الحقيقية على الأسلحة بحيث يمكن التحقق منها".

وختم أمين عام الناتو قائلا: "حلف الناتو سيواصل الحوار مع روسيا على مستويات مختلفة، بما في ذلك حول معاهدة الصواريخ، المناقشات ليست دائما سهلة، ولكن نحن لا نزال ملتزمين بمواصلة حوارنا".

المصدر: نوفوستي