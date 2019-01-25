الصين ستواصل دعم حكومة مادورو الشرعية في فنزويلا

أكدّت هوا تشون يينغ، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، أن بلادها ستواصل دعم جهود الحكومة الفنزويلية الشرعية برئاسة نيكولاس مادورو لحماية سيادتها واستقلالها.

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وقالت هوا تشون يينغ فى مؤتمر صحفى "إن الجانب الصيني يعارض التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وخاصة التهديد بالتدخل العسكري، وسيواصل دعم جميع جهود الحكومة الفنزويلية لحماية سيادة واستقلال البلاد".

وشددت الدبلوماسية الصينية، على أن القضايا الداخلية لفنزويلا يجب أن يتم حلها فقط عن طريق اختيارات المواطنين في هذا البلد، ودعت الأطراف المعنية إلى حل القضية من خلال الحوار في إطار الدستور الفنزويلي.

وأكدت تشون يينغ :أن الحفاظ على الاستقرار والسلام في فنزويلا يصب في مصلحة جميع الأطراف.

وأعلن رئيس البرلمان الفنزويلي، المعارض، خوان غوايدو، يوم الأربعاء نفسه رئيسا مؤقتا للدولة. واعترفت الولايات المتحدة فورا به رئيسا. واعتبر الرئيس الحالي لفنزويلا ، نيكولاس مادورو، نفسه الرئيس الدستوري الوحيد للبلاد، ووصف رئيس البرلمان المعارض بأنه "دمية بيد الولايات المتحدة".

المصدر: نوفوستي