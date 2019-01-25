بوتين: نرفض أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لفنزويلا

بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي الوضع في فنزويلا وعددا من الموضوعات الدولية والداخلية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في إحاطة إعلامية: "أطلع الرئيس المشاركين في الاجتماع على مباحثاته الأخيرة مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كما تبادلوا وجهات النظر حول الشأن السوري وآفاق التسوية السياسية في سوريا​​​. كما تم بحث الموقف في فنزويلا، والتأكيد مرة أخرى على موقف روسيا الرافض لأي تدخل خارجي في الوضع السياسي الداخلي في هذا البلد".

وأشار بيسكوف إلى أنه جرت كذلك مناقشة القضايا الراهنة في الأجندة الاجتماعية الاقتصادية الروسية المحلية.

وحضر الاجتماع رئيس الوزراء دميتري مدفيديف، ورئيس إدارة الكرملين أنطون فاينو، ورئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، وسكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، ووزير الدفاع سيرغي شويغو، ووزير الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف، ومدير جهاز الأمن الفيدرالي ألكسندر بورتنيكوف، والممثل الخاص للرئيس لشؤون البيئة سيرغي إيفانوف.

المصدر: سبوتنيك