مسؤول برلماني إيراني ينتقد تعامل روسيا مع صواريخ "إس - 300" في سوريا!

نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية تصريحا لمسؤول الأمن القومي في البرلمان الإيراني، زعم فيه أن منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس - 300" في سوريا يتم تعطيلها خلال الهجوم الإسرائيلي.

وذكرت وكالة "إرنا" أن رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان حشمت الله فلاحت بیشه، أبلغها مساء أمس بعد عودته من أنقرة بأن "هناك نقدا جادا یوجه إلى روسیا، حیث تقوم بتعطیل منظومة S 300 حین یشن الكیان الصهیوني هجماته علي سوریا".

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ورأى المسؤول التشريعي الإيراني أنه لو "كانت منظومة S-300 الروسیة تعمل بشكل صحیح، فإن الكیان الصهیوني لا یستطیع شن هجماته على سوریا بسهولة".

وتابع مسؤول الأمن القومي في البرلمان الإيراني في هذا السياق قائلا إنه "یبدو أن هناك نوعا من التنسیق بین الهجمات الصهیونیة والدفاع الجوي الروسي المتمركز في سوریا".

من جانب آخر، كشف فلاحت بیشه، أنه كان "في غضون ساعات قلیلة بعد واحدة من الهجمات الصهیونیة في المكان، الأرقام التي یعلنها الصهاینة غیر صحیحة، وهذه التصریحات مجرد تخرصات".

وقال المسؤول الإيراني إن هدف إسرائيل من العمل العسكري في سوريا زعزعة الاستقرار هناك، مضيفا في هذا الشأن "إنهم یریدون إجبار إیران على الرد لخلق تحد جدید في سوریا".

ولفت إلى أن الإسرائيليين يدعون أن ما يقومون به ضد إيران في حين "أن هذه الهجمات ضد سوریا وضد منشآتها الدفاعیة وبنیتها التحتیة ومرافقها الأمنیة".

المصدر: إرنا