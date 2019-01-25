رئيس الشاباك السابق يلعب دور المستعرب أمام عباس

نشر رئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي السابق آفي ديختر فيديو لعب خلاله دور المستعرب أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

ويظهر آفي، المترشح لانتخابات الكنيست عن حزب كاديما، في بداية الفيديو، وهو يرتدي الكوفية الفلسطينية وبشنب اصطناعي، ثم يتوجه بحسب الفيديو إلى وزارة العمل الفلسطينية في ضواحي رام الله صحبة شخص قدمه على أنه ابنه.

ودخل آفي مكتب الرئيس الفلسطيني طالبا منه عملا لابنه، ليرد عليه عباس بـ"هل لديك واسطة"؟ ثم يخبره "بقواعد الحصول على راتب من السلطة الفلسطينية".

ليكشف رئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي السابق عن هويته في آخر الفيديو، مهددا عباس بالعمل على منع تقديم معاشات للمعتقلين في السجون الإسرائيلية.

ويأتي هذا الفيديو في إطار الحملة الانتخابية التي يقوم بها آفي، من أجل انتخابات الكنيست المقرر إجراؤها في أبريل المقبل.

المصدر: RT