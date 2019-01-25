أبخازيا تنصب تمثالا لضابط سوري راحل

شهدت العاصمة الأبخازية سوخوم مراسم إزاحة الستار عن تمثال للعميد الركن السوري الراحل، وليد حمدي أباظه، حيث نصب التمثال داخل حرم مبنى وزارة إعادة المغتربين الأبخازيين.

وشارك في افتتاح التمثال الرئيس الأبخازي، راؤول خاجيمبا، والسفير الروسي لدى أبخازيا أليكسي دفيديانين ومجموعة من كبار الشخصيات في الحكومة والدولة وعدد كبير من أطياف الشعب الأبخازي، وكذلك ممثلون عن الجالية السورية المقيمة في أبخازيا.

وافتتح الاحتفال بهذه المناسبة وزير إعادة المغتربين، بسلان دابار، ثم ألقى الرئيس الأبخازي، راؤول خاجيمبا، كلمة أشاد فيها بمواقف الرئيس السوري بشار الأسد ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، وكذلك بمواقف الأقليات الأبخازية والشركسية في سوريا.

وقال الرئيس الأبخازي في مستهل كلمته إن "افتتاح النصب التذكاري للعميد الراحل وليد حمدي أباظة، هو حدث بارز في تاريخ أبخازيا وفي تاريخ العلاقات الودية بين سوريا وأبخازيا".

وليد أباظة شخصية عسكرية سورية من أصل أبخازي ولد سنة 1949 شغل عدة مناصب، كما كان ممثلا للجالية الأبخازية في سوريا، وتوفي بعد صراع مع المرض في 14 أكتوبر سنة 2017.

كان أباظة ضابطا في الجيش السوري، ومستشارا في إدارة المخابرات العامة، كما تولى في وقت لاحق أمانة فرع حزب البعث في محافظة القنيطرة، بالإضافة إلى مناصب أخرى.

المصدر: RT