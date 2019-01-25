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موسكو: تصرفات واشنطن تجاه كاراكاس تزيد تعقيد الأزمة الفنزويلية

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موسكو: تصرفات واشنطن تجاه كاراكاس تزيد تعقيد الأزمة الفنزويلية
Sputnik
الخارجية الروسية
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صرح نائب وزير الخارجية الروسية سيرغي ريابكوف، أن تصرفات واشنطن تجاه كاراكاس، تؤجج الأزمة الراهنة في فنزويلا أكثر فأكثر، مشيرا إلى أن تنفيذ السيناريو العسكري سيكون كارثيا.

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نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف
موسكو: التدخل العسكري في فنزويلا سيكون كارثيا

وقال ريابكوف اليوم الجمعة لقناة "سي إن إن": "استخدام القوة العسكرية قد يكون كارثيا"​​​. ووفقا له، فإن تصرفات واشنطن تزيد من اشتعال الأزمة.

المصدر: سبوتنيك

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