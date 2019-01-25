موسكو: تصرفات واشنطن تجاه كاراكاس تزيد تعقيد الأزمة الفنزويلية

صرح نائب وزير الخارجية الروسية سيرغي ريابكوف، أن تصرفات واشنطن تجاه كاراكاس، تؤجج الأزمة الراهنة في فنزويلا أكثر فأكثر، مشيرا إلى أن تنفيذ السيناريو العسكري سيكون كارثيا.

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وقال ريابكوف اليوم الجمعة لقناة "سي إن إن": "استخدام القوة العسكرية قد يكون كارثيا"​​​. ووفقا له، فإن تصرفات واشنطن تزيد من اشتعال الأزمة.

المصدر: سبوتنيك