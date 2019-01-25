واشنطن تؤكد عزمها فعل كل ما بوسعها لضمان سلامة دبلوماسييها في فنزويلا

رفض وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الحديث عن إمكانية استخدام القوة لحماية الدبلوماسيين الأمريكيين في فنزويلا، لكنه أكد أن الحكومة ستفعل كل ما بوسعها لحمايتهم.

وقال بومبيو في مقابلة مع برنامج "لورا انغراهام شو" وزعته دائرة الصحافة في وزارة الخارجية الأمريكية: "لا أريد التكهن أو خلق حالة افتراضية ليس بوسعنا الإجابة عليها، لكن عمل الحكومة منسق بالكامل ​​​... ولديها مركز جاهز يعمل على مدار 24 ساعة".

وأضاف الوزير: "نحن منخرطون بالعمل بشكل كامل، فضلا عن كوننا على معرفة بما يحصل على أرض الواقع في فنزويلا ومستعدون للقيام بكل ما في وسعنا لضمان سلامة مواطنينا".

وأشار إلى إنه ناقش وضع فنزويلا الحالي في الحكومة الأمريكية، وكذلك مع السفير الأمريكي لدى فنزويلا.

وأعلن رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو، يوم الأربعاء، قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، وأمهل الدبلوماسيين الأمريكيين 72 ساعة لمغادرة البلاد.

وبالإضافة إلى الولايات المتحدة، التي بادرت بالاعتراف بزعيم المعارضة خوان غوايدو كرئيس موقت لفنزويلا، أعلنت كل من، كندا، الأرجنتين، البرازيل، شيلي، كولومبيا، وجورجيا، وعدد من الدول الأخرى اعترافها بغوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا بدلا من الرئيس الشرعي نيكولاس مادورو.

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد وصف في وقت سابق من يوم أمس الخميس، الموقف الأمريكي من الأحداث في فنزويلا بـ"التدخل الفاضح" في الشؤون الداخلية هناك، مشيرا إلى أن حقيقة الاعتراف بـ"رئيس مؤقت" في فنزويلا من قبل الولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى، تتحدث عن أن لهذه الدول يدا بالأحداث في هذه البلاد.

المصدر: سبوتنيك