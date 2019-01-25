غوتيريش: العالم في طريقه إلى الكارثة إذا لم يحصل توجه معاكس

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن العالم يشهد اليوم "تفككا" مثيرا للقلق، وخصوصا بسبب العلاقات المتوترة بين الولايات المتحدة وروسيا والصين.

وأوضح غوتيريش في تصريح أمس الخميس في منتدى دافوس، أن "العلاقات بين القوى الرئيسية العالمية، روسيا والولايات المتحدة والصين، لم يسبق أن شهدت مثل هذا الخلل، الذي تشهده اليوم" واصفا الوضع بأنه "كارثي نوعا ما".

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن "موازين القوى في تراجع"، داعيا إلى الدفاع عن المقاربة متعددة الأطراف في العلاقات الدولية، مضيفا أنه "إذا لم يحصل توجه معاكس فنحن في طريقنا إلى كارثة".

وتخوض الولايات المتحدة والصين مواجهة تجارية، كذلك تشهد العلاقات بين واشنطن وموسكو توترا على خلفية المزاعم الأمريكية بأن روسيا تدخلت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الماضية.

المصدر: أ ف ب