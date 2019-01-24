وفا: الشرطة الإسرائيلية تعتقل طفلا فلسطينيا جريحا وتقييده بسرير المستشفى

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية محمد القواسمي، الطفل الفلسطيني المصاب برصاصة إسرائيلية اليوم، وقامت بتقييده بالسرير أثناء تلقيه العلاج داخل غرفة العمليات في المستشفى.

ونقل الطفل المصاب إلى مستشفى "هداسا" بالقدس بعد أن لاحقه و3 أطفال آخرين أفراد من قوة "المستعربين" التابعة لجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي، أثناء سيرهم في منطقة رأس خميس بمخيم شعفاط شرقي مدينة القدس.

ومن ثم أطلق أفراد الوحدة النار باتجاه الأطفال الأربعة ما أدى إلى إصابة الطفل القواسمي البالغ 15 عاما بعيار حي في الظهر خرج من البطن.

ووصف الهلال الأحمر الفلسطيني جروح الطفل بـ"خطيرة جدا".

وفي وقت لاحق، اقتحمت الشرطة المستشفى وقامت بتقييد يد الطفل الجريح بالسرير، وهو يتلقى العلاج في غرفة العمليات.

معا

المصدر: وفا