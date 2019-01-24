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كوبا: الولايات المتحدة تسعى للاستيلاء على ثروات فنزويلا

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كوبا: الولايات المتحدة تسعى للاستيلاء على ثروات فنزويلا
Globallookpress STR
الرئسي الفنزويلي نيكولاس مادورو خلال زيارته لكوبا في يوليو 2018
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أعلنت حكومة كوبا أن الهدف الحقيقي من الخطوات الأمريكية تجاه فنزويلا هو السيطرة على ثرواتها الطبيعية.

وجاء في بيان للحكومة الكوبية، أن "السيطرة على الموارد الغنية والإساءة إلى منجزات فنزويلا، التي تضرب مثالا على التحرر وحماية كرامة واستقلال أمريكا، هذه هي الأهداف الحقيقية للخطوات ضد فنزويلا".

ودانت الحكومة الكوبية بشدة "محاولة الانقلاب" في فنزويلا من قبل "قوى عميلة" للولايات المتحدة، وأكدت "تضامنها مع حكومة الرئيس الدستوري نيكولاس مادورو".

كما استنكرت كوبا تصرفات الدولة التي أعلنت عن تأييدها للمعارضة الفنزويلية.

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وجدير بالذكر أن الولايات المتحدة والعديد من دول أمريكا اللاتينية أعلنت أمس الأربعاء اعترافها برئيس البرلمان الفنزويلي المعارض خوان غوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا، بينما أكدت روسيا وتركيا وإيران وبوليفيا والمكسيك وبعض الدول الأخرى دعمها لحكومة الرئيس نيكولاس مادورو.

ووصفت السلطات الفنزويلية خطوات المعارضة بـ "الانقلاب" وأعلن مادورو عن قطع العلاقات مع الولايات المتحدة.

المصدر: تاس

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