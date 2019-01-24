اعتقال رئيس حكومة إسكتلندا السابق

اعتقلت السلطات البريطانية اليوم الوزير الأول الإسكتلندي السابق ومذيع برنامج في قناة RT الناطقة باللغة الإنجليزية، أليكس سالموند، بتهمة التحرش الجنسي، الأمر الذي ينفيه قطعيا.

وأعلن المتحدث باسم الشرطة الإسكتلندية، جيمس ماثيوز، أن سالموند البالغ من العمر 64 عاما اعتقل ووجه إليه الاتهام، فيما تتوقع صحيفة "إندبندنت" أن يمثل الرئيس الأول السابق أمام القضاء في وقت لاحق من اليوم.

Police Scotland on Alex #Salmond: “We can confirm a 64 year-old man has been arrested and charged and a report has been sent to the procurator fiscal. Proceedings are now live under the contempt of court act” @SkyNews — James Matthews (@jamesmatthewsky) 24 января 2019 г.

وسبق أن فتح التحقيق مع الوزير السابق بعد ادعاء امرأتين أن سالموند تحرش بهما جنسيا قبل عدة سنوات، وسلمت الحكومة الإسكتلندية تقريرها النهائي بشأن التحقيق إلى الشرطة في أغسطس الماضي.

ونفى سالموند من جانبه بشدة هذه التهمة معتبرا التحقيق الجاري معه "محض هراء".

وفي وقت سابق من يناير الجاري حقق سالموند "انتصارا قانونيا" في القضية، إذ أقرت الحكومة الإسكتلندية أن تصرفاتها بحق الوزير السابق ضمن إطار التحقيق خرج عن نطاق القانون.

من جانبها، انتقدت رئيسة تحرير شبكة RT مارغاريتا سيمونيان بشدة اعتقال سالموند، منوهة بأن هذا الإفتراء يعيد إلى الأذهان قضية المذيع الآخر في RT، مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان آسانج الذي وجهت إليه أيضا اتهامات بالجرائم الجنسية تبين لاحقا أنها باطلة تماما.

Другому ведущему политического шоу на нашем канале - Джулиану Ассанжу - были, как мы помним, пред'явлены 'сексуальные' преступления. Думаю, здесь будет то же самое. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 24 января 2019 г.

ويتزعم سالموند "الحزب القومي الإسكتلندي" الذي يطالب بتنظيم استفتاء ثان بشأن استقلال الإقليم عن بريطانيا، تكرارا لاستفتاء عام 2014.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، دعا سالموند خليفته في منصب الوزير الأول، نيكولا ستارجن، إلى تنظيم استفتاء ثان، مستفيدا من الأزمة السياسية العميقة في لندن، حيث تخوض رئيسة الوزراء تيريزا ماي صراعا شرسا في محاولة لإقناع البرلمان بقبول الاتفاق بشأن الانسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

ويقدم سالموند برنامجه الخاص على قناة RT منذ عام 2017.

المصدر: إندبندنت + RT