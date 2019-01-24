وزير الدفاع الفنزويلي: ما نشهده هو محاولة انقلاب على رئيس شرعي

أكد وزير دفاع فنزويلا فلاديمير بادرينو أن نيكولاس مادورو رئيس شرعي للبلاد متهما المعارضة بمحاولة الانقلاب عليه عقب إعلان رئيس البرلمان خوان غوايدو نفسه رئيسا انتقاليا لفنزويلا.

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وقال بادرينو في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس: "أؤكد حدوث انقلاب ضد الهياكل المؤسساتية والديمقراطية والرئيس الشرعي نيكولاس مادورو"​​​.

وأضاف أن الولايات المتحدة وحكومات أخرى كانت تشن حربا اقتصادية ضد فنزويلا وهي دولة تحظى بعضوية منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وتملك أكبر احتياطي من النفط الخام في العالم.

وشدد بادرينو على أن القوات المسلحة الفنزويلية ستفعل كل ما بوسعها من أجل تجنيب البلاد الانزلاق في حرب أهلية، مؤكدا أن حربا كهذه ليست حلا لمشاكل فنزويلا.



وسبق أن أعلن بادرين أن الجيش الفنزويلي لن يعترف بغوايدو رئيسا للبلاد، مؤكدا تمسك الجيش بدعم الرئيس مادورو.

من جانبه، وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أحداث فنزويلا بـ"تدخل صارخ جديد" في شؤون داخلية لدولة ذات سيادة، مشيرا إلى أن اعتراف عدد من الدول، وعلى رأسها الولايات المتحدة، بغوايدو "رئيسا مؤقتا" يدل على تورطها في الحالة.

المصدر: وكالات