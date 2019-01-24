سيئول: على بيونغ يانغ الالتزام بتعهدات محددة بشأن النووي

أعلنت وزيرة خارجية كوريا الجنوبية كانغ كيونغ وا، أنه على بيونغ يانغ أن تأخذ على عاتقها تعهدات محددة بشأن نزع السلاح النووي خلال القمة الأمريكية – الكورية الشمالية المتوقعة الثانية.

وقالت كانغ في تصريح لـ "رويترز" على هامش منتدى دافوس الاقتصادي العالمي في سويسرا، اليوم الخميس إن زعيم كوريا الشمالية "وعد شعبه مرات عديدة بدفع البلاد نحو التنمية الاقتصادية. وعليه أن ينفذ ذلك، وهو لن يحصل على مساعدة ملموسة إن لم يتخذ خطوات محددة نحو نزع السلاح النووي".

وتوقعت الوزيرة تحقيق "نتائج محددة" خلال القمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، المزمعة في فبراير المقبل.

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وأشارت كانغ إلى أن واشنطن وبيونغ يانغ قد تعلنان عن الموعد الدقيق لانعقاد القمة قريبا.

كما أشادت بنتائج المباحثات الأخيرة في السويد بين المسؤولين الكوريين الشماليين والجنوبيين والمبعوث الأمريكي لشؤون كوريا الشمالية ستيفن بيغون، واصفة إياها بـ "المفيدة".

المصدر: رويترز