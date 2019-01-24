دبلوماسيون بالأمم المتحدة: جلسة طارئة في مجلس الأمن الدولي يوم السبت بشأن فنزويلا

أعلن مندوب جنوب إفريقيا في الأمم المتحدة، جيري ماييلا، عن احتمال عقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة يوم السبت المقبل، لبحث التطورات في فنزويلا.

وقال ماتييلا للصحفيين اليوم الخميس: "نتشاور حاليا، وهناك فكرة لعقد جلسة لبحث فنزويلا صباح السبت، لأن وزير الخارجية الأمريكي (مايك بومبيو) يمكن أن يصل إلى الأمم المتحدة عند الساعة التاسعة صباحا السبت".

وأضاف: "للإجابة عن السؤال ما إذا كان الوضع في فنزويلا يهدد السلم والأمن الدوليين، فإننا بحاجة للاستماع لما سيقوله مايك بومبيو".

يتبع..