دبلوماسيون بالأمم المتحدة: جلسة طارئة في مجلس الأمن الدولي يوم السبت بشأن فنزويلا
AFP Don EMMERT
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أعلن مندوب جنوب إفريقيا في الأمم المتحدة، جيري ماييلا، عن احتمال عقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة يوم السبت المقبل، لبحث التطورات في فنزويلا.
وقال ماتييلا للصحفيين اليوم الخميس: "نتشاور حاليا، وهناك فكرة لعقد جلسة لبحث فنزويلا صباح السبت، لأن وزير الخارجية الأمريكي (مايك بومبيو) يمكن أن يصل إلى الأمم المتحدة عند الساعة التاسعة صباحا السبت".
وأضاف: "للإجابة عن السؤال ما إذا كان الوضع في فنزويلا يهدد السلم والأمن الدوليين، فإننا بحاجة للاستماع لما سيقوله مايك بومبيو".
يتبع..
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