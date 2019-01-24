 
مباشر
عاجل
بوتين يؤكد لمادورو أن التدخل الخارجي التخريبي في شؤون فنزويلا ينتهك المبادئ الأساسية للقانون الدولي

دبلوماسيون بالأمم المتحدة: جلسة طارئة في مجلس الأمن الدولي يوم السبت بشأن فنزويلا

أخبار العالم

دبلوماسيون بالأمم المتحدة: جلسة طارئة في مجلس الأمن الدولي يوم السبت بشأن فنزويلا
AFP Don EMMERT
جلسة في مجلس الأمن الدولي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ld7k

أعلن مندوب جنوب إفريقيا في الأمم المتحدة، جيري ماييلا، عن احتمال عقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة يوم السبت المقبل، لبحث التطورات في فنزويلا.

وقال ماتييلا للصحفيين اليوم الخميس: "نتشاور حاليا، وهناك فكرة لعقد جلسة لبحث فنزويلا صباح السبت، لأن وزير الخارجية الأمريكي (مايك بومبيو) يمكن أن يصل إلى الأمم المتحدة عند الساعة التاسعة صباحا السبت".

وأضاف: "للإجابة عن السؤال ما إذا كان الوضع في فنزويلا يهدد السلم والأمن الدوليين، فإننا بحاجة للاستماع لما سيقوله مايك بومبيو".

يتبع..

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

من الشهرة ما قتل.. متسلقة البكيني تتجمد حتى الموت