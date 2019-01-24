جلسة طارئة في مجلس الأمن الدولي يوم السبت بشأن فنزويلا

أعلن مندوب جنوب إفريقيا في الأمم المتحدة، جيري ماتجيلا، عن احتمال عقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة يوم السبت المقبل، لبحث التطورات في فنزويلا.

وقال ماتجيلا للصحفيين اليوم الخميس: "نتشاور حاليا، وهناك فكرة لعقد جلسة لبحث فنزويلا السبت"، مضيفا: "أُبلغنا بأنه (وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو) سيصل لمناقشة المسألة صباح يوم السبت، لإطلاع أعضاء المجلس والتحدث معهم، سنستمع لما ينوي قوله".

وأضاف: "للإجابة عن السؤال ما إذا كان الوضع في فنزويلا يهدد السلم والأمن الدوليين، فإننا بحاجة للاستماع لما سيقوله مايك بومبيو".

وكان رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض خوان غوايدو قد أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، أمس الأربعاء، بالتزامن من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعترافه بغوايدو بالصفة المذكورة.

من جهته، أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عن قطع العلاقات الدبلوماسية والسياسية مع الولايات المتحدة، ورفضه لـ "الخطة الأمريكية لفرض حكومة عميلة على فنزويلا".

ورفض الجيش الفنزويلي أن يتولى غوايدو مهام رئاسة البلاد، مؤكدا دعمه للرئيس الحالي، فيما وصف وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بودرينو ما تشهده البلاد الآن بمحاولة انقلاب على السلطة الشرعية.

المصدر: وكالات