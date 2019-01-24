وزير الخارجية الروسي: الولايات المتحدة الأمريكية متورطة في الأزمة بفنزويلا

علق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على الأزمة الحالية في فنزويلا، حيث أعلن زعيم المعارضة نفسه رئيسا للبلاد وحصل على اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية.

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وقال وزير الخارجية الروسي إن هناك خروقات وتدخلا في الشؤون الداخلية لفنزويلا، مؤكدا أن الولايات المتحدة اعترفت بالرئيس المزعوم، وهذا يدل على تورطها في الأمر.

وأشار لافروف إلى أن الغرب والولايات المتحدة متورطون في هذا الأمر، وهذا مؤسف للغاية، قائلا:" الولايات المتحدة تقول بأن دولة ما تتدخل في شؤونها، ولكنها هي من تتدخل في شؤون الدول الأخرى، وهذا الأمر غريب جدا".

وكان نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، أبدى دعمه للمعارضة في فنزويلا بالتزامن مع تفاقم حدة التوترات الداخلية، حيث دعت الجمعية الوطنية (البرلمان) التي تسيطر عليها المعارضة، وتعتبرها المحكمة الدستورية بفنزويلا غير شرعية، المواطنين إلى الخروج في تظاهرات مناهضة للرئيس مادورو واعتبرته "مغتصبا للسلطة".

المصدر: RT